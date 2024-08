Eerste blessure-update over Ibe Hautekiet is geruststellend, maar Ivan Leko zal toch een oplossing moeten zoeken

Na een zware botsing met Charly Keita werd Ibe Hautekiet per brancard van het veld gedragen afgelopen zondag. Niets ernstigs, volgens de centrale verdediger, maar hij zal wel de uitwedstrijd in OH Leuven op zaterdag missen.

Het spel werd tijdens Standard-Beerschot enkele minuten stilgelegd aan het einde van de eerste helft. Bij een vrije trap van Sanusi, kwamen Charly Keita en Ibe Hautekiet in een botsing terecht. Terwijl de speler van Beerschot, die behoorlijk stevig is, snel weer opstaat, geldt dit niet voor de verdediger van Standard. De verzorgers komen snel dichterbij en blijven enkele minuten bij de speler. De brancard werd opgeroepen. Hautekiet, met een verband om zijn hoofd, stond op en werd toegejuicht door het hele stadion. Hij verliet het veld zelf, voordat hij net achter de doellijn ging zitten en op de brancard wordt geplaatst. Op zijn Instagram-account kwam hijzelf al met een geruststellende update. Hij deelde mee dat het goed met hem gaat. Er is ook meer info gekomen over de ernst van de kwetsuur. Hautekiet heeft een hersenschudding opgelopen die niet ernstig is. Ivan Leko zal zijn verdediger wel missen voor de verplaatsing naar OH Leuven volgende zaterdag, maar zou hem al terug kunnen hebben voor het duel tegen Dender.