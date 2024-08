Maar liefst vier van KV Mechelen en niet al te veel jongens op niveau bij de topclubs: "Hij was het enige lichtpunt"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zoals elke week maken we voor u een 'Elftal van het Weekend'. Dat was deze week niet zo makkelijk gezien er maar zes matchen waren en de topprestaties niet meteen voor het rapen vielen.

Doel

Ortwin De Wolf was dé man van de match tegen Antwerp. Hij had een paar cruciale reddingen in huis op pogingen van Janssen, Alderweireld en Riedewald. De Wolf heeft zijn sporen dit seizoen al verdiend bij KV Mechelen.

Verdediging

Nog twee van KV Mechelen. Bas Van Den Eynden zorgde met het enige doelpunt van de partij voor drie belangrijke punten voor KV Mechelen. Opvallend, want hij moest in de eerste helft invallen en deed dat met verve. Ook José Marsa krijgt een plaats centraal in de verdediging.

Naast hem kiezen we voor Kobe Cools van Dender. De 27-jarige kapitein speelt een heel sterk seizoensbegin en was er met een paar sterke ingrepen voor verantwoordelijk dat de promovendus tot de laatste minuut meespeelde voor een punt tegen Club Brugge. Op links is Ilay Camara dan weer een heel goeie transfer gebleken voor Standard.

Middenveld

En nog maar eentje van KVM. Patrick Pflücke zorgde voor de assist op Van Den Eynden en was met zijn prestatie misschien wel de uitblinker van de speeldag. Bij Union zijn ze dan weer op zoek naar lichtpunten en dan komen we automatisch uit bij Noah Sadiki. De middenvelder was de enige echt op niveau in de match tegen STVV.

Adem Zorgane van Charleroi vervolledigt het drietal op het middenveld. De Algerijn is dé sterkhouder van Rik De Mil.

Aanval

De spitsen lieten het wel wat afweten dit weekend. Daan Heymans zorgde wel voor het nodige gevaar en een doelpunt. Lucas Stassin bood Mebude dan weer een doelpunt aan.

En op links was Tzolis van Club Brugge goed voor een goal en heel wat inspanningen. De Griek gaat nog een echte aanwinst blijken te zijn voor blauw-zwart.