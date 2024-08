Nieuwkomer Club zag het glas halfvol op Dender: "Dominantie en controle"

Christos Tzolis scoorde zondag zijn eerste goal voor Club Brugge. Achteraf bleek dat een heel belangrijke, want het leverde blauw-zwart de drie punten op.

Het moet gezegd: de Griek deed het zeker niet slecht op zijn linkerflank. Zeker in vergelijking met wat Andreas Skov Olsen op rechts produceerde. Tzolis was veelal aanspeelbaar en probeerde acties te maken.

Zijn eerste krulde hij ook mooi binnen tussen een bos van benen in de zestien. "Ik ben erg blij met mijn doelpunt: mijn eerste in de competitie. Ik wil mijn teamgenoten bedanken. Ze helpen me sinds het begin dat ik hier ben. Ik hoop nog veel meer te scoren en assists te geven zodat we kunnen blijven winnen", klonk het nogal cliché.

Tzolis bleek echter ook een optimist. De drie punten waren binnen en hij vond het allemaal wel OK. “Onze eerste 40 minuten waren goed. We waren dominant en speelden sterk met en zonder de bal."

"Nadien hebben we controle gehouden. We kregen vlak voor rust nog de tegengoal. Dender voerde de druk op en had in de tweede helft weer moed. Dender heeft een goede start van het seizoen gekend, dus is het mooi dat we hier kunnen winnen tegen een sterke tegenstander en zes op zes behalen."

Club zit nog in de opbouw en Tzolis wil geen paniek zaaien over het meervoudig inzakken bij een voorsprong. "Het is gewoon moeilijk om een hele match lang te domineren", sloot hij af.