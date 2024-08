Disciplinair Comité kent geen genade voor Brian Plat, Beerschot legt er zich bij neer

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal heeft dinsdagmiddag een vonnis geveld over Beerschot-verdediger Brian Plat. Die zal, zoals gevraagd door het bondsparket, een wedstrijd moeten missen. Beerschot en Plat legden zich op de zitting al neer bij de schorsing.

Plat werd in de wedstrijd tegen Standard op het uur van het veld gestuurd. Scheidsrechter Jasper Vergoote gaf hem eerst geel voor een te hoog geheven been, waarmee hij het bovenbeen van Standard-middenvelder Aiden O'Neill raakte.

De VAR zag er een roekeloze fout in en stuurde Vergoote naar het scherm, waarna Plat alsnog rood kreeg. Plat en Beerschot waren het niet eens met de voorgestelde schorsing van het bondsparket en haalde het dossier dus voor het Disciplinair Comité.

Daar legde het bondsparket in detail uit waarom het Plat wilde schorsen, waarna Beerschot het verzet alsnog opgaf. Voor de 'brutale fout' krijgt Plat dus een speeldag schorsing, een met uitstel en 1.500 euro boete.

Jonathan Lardot gaf eerder al meer uitleg bij de rode kaart, die discutabel genoemd werd. “Dit is een goede interventie van de VAR”, zegt Lardot, technisch directeur arbitrage van de voetbalbond, in Under Review over de desbetreffende fase.

“Je ziet de speler met een gestrekt been en met de studs naar voren zijn voet drukken op de heup van de tegenstander. Bij zulke fases moeten we er streng op toezien dat de fysieke integriteit van de spelers wordt beschermd.”

Nochtans raakt Plat eerst nog de bal vooraleer hij O’Neill raakt, maar dat doet er volgens Lardot helemaal niet, zo geeft hij nog mee. “Op deze manier de bal raken heeft geen invloed.”

“Als de speler de bal duidelijk had geraakt, was het een totaal andere fase geweest. Maar er is een groot verschil tussen duidelijk de bal spelen en hem licht aanraken. De rode kaart is dus een juiste beslissing”, aldus Lardot.