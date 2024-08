Everton kijkt naar Rode Duivel als potentiële vervanger van Onana

Volgens Fabrizio Romano is Everton geïnteresseerd om Orel Mangala over te nemen van het Franse Lyon. Volgens de transferexpert zou het gaan om een huurdeal.

Everton zag deze zomer Amadou Onana vertrekken naar Aston Villa en is nu haastig op zoek naar een vervanger. Mangala wordt gezien als een uitstekende kandidaat om deze rol op zich te nemen.

Mangala speelde eerder al bij Nottingham Forest in de Premier League, waar hij een vaste waarde was en 53 wedstrijden speelde. Deze sterke prestaties wekten de interesse van Lyon, dat vorige zomer meer dan 23 miljoen euro betaalde aan Forest voor de middenvelder.

Bij Lyon heeft de 26-jarige Mangala tot nu toe 13 wedstrijden gespeeld en twee keer gescoord. Eerder genoot de Rode Duivel zijn jeugdopleiding bij Anderlecht en Borussia Dortmund.

Everton speelt deze zaterdag een thuiswedstrijd tegen Bournemouth. Met zeven tegendoelpunten in twee wedstrijden is Everton dringend op zoek naar stabiliteit op het middenveld.

🚨🔵 Everton have made contact with Olympique Lyon for Oriel Mangala to join on loan deal.



Talks ongoing with salary covered, as @hugoguillemet reports.



🇲🇦 Understand Everton also asked for Sofyan Amrabat today but difficult deal. pic.twitter.com/kSaRWQUoqm