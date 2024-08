Vanhaezebrouck ziet bankzitter Antwerp als ontbrekende schakel: "Een fenomeen als hij lost veel op"

Antwerp heeft het geluk nog niet aan zijn zijde gehad. In de drie verliesmatchen die ze kenden, had het resultaat evengoed omgekeerd kunnen zijn. Analist Hein Vanhaezebrouck heeft daar echter ook een bedenking bij: "Ze geven heel veel ruimte weg."

Jonas De Roeck wil Antwerp aanvallend laten spelen, maar volgens Vanhaezebrouck gaat dat ook gepaard met risico's. Antwerp was in geen enkele wedstrijd een straf om naar te kijken. Er gebeurt altijd iets. Dat komt ook door de trainer. Jonas De Roeck wil zijn ploeg zien voetballen", aldus Hein in Het Nieuwsblad.

"Dat was ook al zo bij Westerlo. Eens in hun ritme waren zij moeilijk af te stoppen. Op een bepaald moment moesten we bij AA Gent defensief tactisch switchen, naar een 4-2-4, om hen toch onder controle te krijgen.”

En dan komt de grote 'maar'... "Zijn speelwijze is zo offensief dat zijn ploegen ook wel wat weggeven. Antwerp teert enorm op zijn twee centrale verdedigers en op de verdedigende middenvelder. Misschien is het niet de bedoeling, maar de restverdediging bestaat vaak slechts uit drie. En dus geven ze wel wat ruimtes weg."

"Secuur werd er niet altijd verdedigd. Plus, Senne Lammens doet het goed, is nog jong maar in doel staat nog geen Jean Butez, wat mij betreft nog altijd de nummer één in België. Een fenomeen als Butez loste veel op door te ­anticiperen, te coachen."

Vanhaezebrouck ziet dat Antwerp nog werk heeft om het concept van de trainer perfect uit te voeren. "Anderzijds: druk zetten, dat proberen ze wel, maar het brengt een tegenstander zelden écht in verlegenheid. Waardoor Antwerp nooit helemaal grip krijgt op een tegenstander.”