🎥 De drukte neemt meteen toe: Romelu Lukaku als een ster ontvangen in Napels!

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De langlopende transfersoap rond Romelu Lukaku is eindelijk afgerond. De Belgische aanvaller zal Chelsea definitief verlaten en zich bij Napoli voegen.

Deze week hebben de twee clubs een overeenkomst bereikt. Napoli zal een bedrag van 30 miljoen euro, plus bonussen, betalen voor Lukaku.

Big Rom zal een contract tot juni 2027 bij de Italiaanse club tekenen. Victor Osimhen zou vervolgens de omgekeerde beweging kunnen maken en naar Chelsea vertrekken.

Toen Lukaku aankwam in Napels voor de gebruikelijke medische tests, werd hij verwelkomd door een uitzinnige menigte die hem juichend ontving bij zijn aankomst.

Na succesvolle periodes bij AS Roma en Internazionale, keert Lukaku terug naar de competitie waarin hij het meest succesvol was en zich het beste voelt. Nu kan hij eindelijk aan zijn seizoen beginnen bij Napoli.

Lukaku scoorde al 70 keer in 129 Serie A-wedstrijden. Vorig seizoen werd de Rode Duivel uitgeleend aan AS Roma, waar hij een redelijk seizoen beleefde en 13 doelpunten maakte in de Serie A.