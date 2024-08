Brian Riemer over de transferperiode: "Als we daarin slagen, kunnen we echt aan de slag gaan"

De transferperiode nadert zijn einde, maar Anderlecht lijkt nog niet veel vooruitgang te boeken in hun zoektocht naar offensieve versterkingen. De transferperiode sluit al op 6 september.

Anderelcht is haastig op zoek naar versterking op het middenveld. De afgelopen week doken onder andere de namen op van Christian Eriksen, Dennis Praet, Davy Klaassen en de jonge Juventus-middenvelder Joseph Nonge Boende op.

Anderlecht-coach Brian Riemer blijft ondertussen kalm ondanks de onzekerheid. “Ik moet als coach gewoon kalm blijven,” zegt de Deen aan Het Nieuwsblad.

“Ik werk met de spelers die beschikbaar zijn en wacht af. Het is niet de makkelijkste transfermarkt, maar ik weet dat de leiders van de club hard vechten om de spelers binnen te halen die we willen. Als we daarin slagen, kunnen we echt aan de slag gaan met het team.”

Riemer benadrukt dat de uiteindelijke situatie pas duidelijk zal zijn wanneer de transfermarkt sluit. Voor nu ligt de prioriteit bij het verzekeren van de kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League.

Anderlecht verdedigt morgen in eigen huis een 1-0 voorsprong tegen Dinamo Minsk. Paars-wit kan echter niet rekenen op Jan Vertonghen vanwege een blessure..