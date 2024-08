Sterkhouder op weg naar de uitgang bij KAA Gent, maar: 'Buffalo's wijzen serieus bod af en willen 12 miljoen euro'

Het is druk in Gent. De club plaatste zich woensdag alweer voor de groepsfase van de Conference League, door met 1-0 thuis te winnen van Partizan Belgrado.

Maar er kwam ook heel wat transfernieuws. Zo lijkt het erop dat Hyun-seok Hong naar de Bundesliga zal trekken. Hij zou bij Mainz 05 gaan spelen.

Maar Hong is niet de enige sterkhouder die voor een ander avontuur kan kiezen. Zo is er ook nog Archie Brown die op interesse kan rekenen.

Het raakte al bekend dat het Turkse Fenerbahçe hem graag wil zien komen. De club zou nu ook doordrukken voor de verdediger.

Volgens Sacha Tavolieri hebben de Buffalo's een eerste bod van 8 miljoen euro (+ 2 mijloen euro aan bonussen) geweigerd. Gent wil zeker 12 miljoen euro vangen.

