Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe spreekt zeer duidelijke ambities uit voor de Champions League

De loting van de Champions League zal donderdagavond plaatsvinden in Monaco. Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe heeft in ieder geval grote ambities in Europa.

Club Brugge speelt als enige Belgische land in de Champions League dit seizoen. Blauw-zwart weet donderdagavond welke acht teams het zal tegenkomen in de vernieuwde CL. Voorzitter Bart Verhaeghe is fan van de vernieuwingen die de UEFA heeft doorgevoerd. "Ik ben wel een believer van het nieuwe systeem, want we spelen nu tegen acht ploegen - vroeger waren dat er drie", begint hij bij Het Laatste Nieuws. "Dat maakt het bijzonder interessant. Ik ben echt benieuwd naar onze tegenstanders. Een voorkeur? Liverpool, dat zou elke fan wel leuk vinden, denk ik", gaat hij verder. Maar de voorzitter heeft ook heel wat ambitie. "We moeten proberen om bij de laatste 24 ploegen te zijn. Bij de eerste acht eindigen zal niet lukken, maar de volgende ronde moet de ambitie zijn. Dat zijn we aan onze status verplicht", besluit hij.