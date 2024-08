KAA Gent had Julien De Sart liever niét zien vertrekken: "Wij verkopen niet zomaar om te verkopen, maar..."

Arnar Vidarsson heeft geen tijd om op zijn lauweren te rusten tijdens zijn eerste zomermercato bij KAA Gent. De sportief directeur komt terug op een dossier dat hij liever niét op zijn bureau had zien passeren.

Arnar Vidarsson heeft drukke maanden achter de rug. Vooral op uitgaande vlak was er al veel beweging bij KAA Gent. Al had de sportief directeur één dossier liever niet afgehandeld.

"Het dossier van Julien De Sart was een zogenaamde bump on the road", aldus Vidarsson in Het Laatste Nieuws. "Zijn vertrek was absoluut niet gepland. Gent is géén doorverkoopclub, hé. Wij verkopen niet om zomaar te verkopen."

© photonews

"De uitgaande transfers van Victor Orban, Hugo Cuypers en Malick Fofana in januari waren in dat opzicht heel belangrijk", legt de sportief directeur van De Buffalo's uit. "Gent is nu financieel sterk genoeg om een aanbieding te weigeren."

Toch was een vertrek van De Sart - hij trok naar Al-Rayyan SC - niet tegen te houden. "Julien wou een slag slaan, hé. Maar we hebben het spel wél hard gespeeld. Het was meteen duidelijk voor de Qatari dat zijn prijs hoger lag dan zijn marktwaarde én dat we het geld snel op onze rekening wilden hebben."

We hebben het dubbele gevraagd én gekregen voor Julien de Sart

"De Sart is een 29-jarige verdedigende middenvelder die zo'n drie miljoen euro waard is", besluit Vidarsson. "Eigenlijk genereer je op zo'n speler geen meerwaarde meer. Maar we hebben het dubbele gevraagd én gekregen."