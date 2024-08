Komende uren zijn cruciaal voor Osimhen: 'Napoli-spits wacht op verbeterde aanbieding van deze Europese topclub, maar kan héél véél geld verdienen in Saoedi-Arabië'

De komende uren moeten duidelijkheid brengen over de toekomst van Victor Osimhen. De Nigeriaanse aanvaller zal vertrekken bij SSC Napoli. Maar naar waar verkast hij?

Volgens de Italiaanse media verkiest Victor Osimhen - sinds het afhaken van PSG tenminste - een transfer naar Chelsea FC. The Blues zijn de enige Europese club die concreet is voor de aanvaller.

Ook SSC Napoli en Chelsea hebben (in grote lijnen) een afspraak over de transfer. Er moeten nog enkele punten en komma's op de correcte plaatsen worden gezet, maar het vertrouwen bij beide partijen in de goede afloop is aanwezig.

© photonews

Osimhen zelf komt er echter niet uit met de Londenaren. De (entourage van de) Nigeriaan zit de komende uren samen met Chelsea om tot een akkoord te komen. Al ligt het plan B voor de voormalige aanvaller van Sporting Charleroi al klaar.

Er ligt bij Al Ahli FC een vierjarig contract klaar voor Osimhen. De 25-jarige spits kan in Saoedi-Arabië 120 miljoen euro verdienen. Gespreid over vier seizoenen, welteverstaan.

Waar voetbalt Victor Osimhen volgend seizoen?

De voorkeur van Osimhen ligt in de Premier League, maar de Nigeriaan wil natuurlijk boter bij de vis. En dan helpt een astronomisch bod uit Saoedi-Arabië niet meteen tijdens de onderhandelingen.