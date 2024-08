Moeten de Rode Duivel de interlandbreak helemaal omgooien? 'Eerste Nations League-wedstrijd van België wordt geschrapt'

Moet Domenico Tedesco het komende interlandluik helemaal omgooien? Er staat een groot vraagteken achter het eerste Nations League-duel van de Rode Duivels tegen Israël.

De Rode Duivels kruisen in het komende interlandluik de degens met Israël en Frankrijk in het teken van de Nations League. Het is echter niet duidelijk of het eerste duel tegen Israël zal kunnen doorgaan.

De wedstrijd tegen de Israëli's staat op vrijdag zes september op het programma. De Belgische voetbalbond verhuisde die partij al naar het Hongaarse Debrecen. Geen enkele Belgische stad wou de veiligheidsrisico's van die partij op zich nemen.

© photonews

Het Nieuwsblad weet dat de plannen wellicht nog een keertje overhoop worden gehaald. Zaterdag zal de FIFA zich (eindelijk) buigen over de klacht van de Palestijnse voetbalbond tegen Israël. De Palestijnen vragen dat Israël wordt geweerd van internationale competities.

Opvallend: de klacht van de Palestijnse voetbalbond dateert reeds van maart, maar de wereldvoetbalbond heeft de beslissing telkens uitgesteld. Op dit moment kan FIFA niet anders dan een uitspraak doen.

Gaat de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Israël door?

De kans bestaat dat FIFA Israël zal uitsluiten. Ook Rusland werd na de inval in Oekraïne immers geweerd van het internationale voetbaltoneel. Al is er hier een verschil. Het Westen schaarde zich na het uitbreken van de oorlog achter Oekraïne. De Israëlisch-Palestijnse kwestie is dan weer een ander paar mouwen.