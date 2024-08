📷 'Belgische topclub dringt aan bij Standard voor Arnaud Bodart'

Het einde van de zomermercato nadert met rasse schreden. Voor Belgische transfers is er echter nog wat tijd.

Nu Arnaud Bodart niet lijkt te vertrekken bij Standard ziet Union SG zijn kans rijp om nog eens te proberen de doelman van de Rouches binnen te halen.

Eind juli was al eens een bijzondere deal uitgelekt en die lijkt ook nu weer kans te maken op succes, zo schrijft transferjournalist Sacha Tavolieri op zijn sociale media.

“Onder impuls van een goed gekende tussenpersoon uit het Belgische voetbal”, zou de deal om geld en Anthony Moris te ruilen voor Bodart weer op tafel liggen.

Union SG zou hun doelman, samen met een som van 300.000 euro aan Standard geven en in ruil Arnaud Bodart krijgen. Deze constructie lag al op tafel, zelfs met Lapoussin in plaats van Moris.

Volgens Tavolieri ontkennen ze bij Standard in alle talen dat er over deze deal gesproken wordt. De club doet het verhaal af als geruchten, maar waar er rook is, is er vaak ook vuur. Afwachten dus...