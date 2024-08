Degryse ziet Tedesco mea culpa slaan, maar meteen ook weer in de fout gaan met zijn selectie

Domenico Tedesco maakte vanmorgen zijn selectie voor de Rode Duivels bekend. Daarvoor evalueerde hij eerst het mislukte in EK van deze zomer.

Bondscoach Domenico Tedesco maakte vooraleer hij de nieuwste selectie van de Rode Duivels bekendmaakte een analyse van het voorbije EK, waarvan iedereen toch meer verwacht had.

Dat deed hij bijzonder ontspannen. “Deze keer stak hij wel de hand in eigen boezem. Hij beloofde aanvallender voetbal met meer de klemtoon op de eigen sterkte. En hij gaf toe dat zijn eigen communicatie ondermaats was. Op zich is dat allemaal positief”, klinkt het bij Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

Bij die mea culpa en belofte heeft Degryse toch behoorlijk wat voorbehoud. Hij is ervan overtuigd dat de voetbalbond hem ingefluisterd heeft wat hij allemaal moest zeggen om met een schone lei weer van start te gaan.

Tedesco gaat in de fout met zijn selectie

In zijn selectie maakte Tedesco weer dezelfde fouten zoals er altijd gemaakt zijn. “Julien Duranville is een groot talent, maar speelde nog maar amper op het hoogste niveau. Arthur Vermeeren is er ondanks zijn gebrek aan speelminuten bij. Arne Engels en Koni De Winter waren er niet bij tijdens het EK, maar nu wel. Dat is wel héél veel verjonging op héél korte tijd.”

Doorselecteren en kansen geven aan talenten is positief en de bedoeling, maar dit is er volgens Degryse helemaal over. “Overdrijft Tedesco niet? De Nations League is misschien geen EK of WK, maar het blijft toch een toernooi.”

Met tegenstanders als Frankrijk en Italië krijg je toch heel grote voetballanden tegenover je. “Tedesco is al aangeschoten wild. Hij moet toch oppassen dat hij geen bijkomende wonde oploopt met zijn selectiepolitiek.”