Haalbare loting met absoluut topaffiche voor KAA Gent in de Conference League!

Ook de Conference League kruipt in een nieuw jasje dit seizoen. De loting ging door op vrijdagnamiddag,

Nadat Anderlecht en Union SG eerder op de dag in de pot gingen tijdens de loting van de Europa League, was het later de beurt aan KAA Gent en Cercle Brugge.

Met zes potten, speelt iedere club zes wedstrijden. Eén duel tegen een tegenstander uit elke pot. KAA Gent kreeg meteen de zwaarste tegenstander uit de competitie.

De Buffalo's zullen het op verplaatsing mogen opnemen tegen Chelsea. Verder volgen nog uitwedstrijden tegen Lugano en Larne.

In de eigen Planet Group arena zal KAA Gent het opnemen tegen Molde, Omonia en TSC. Geen gemakkelijke groep met Chelsea, Lugano en Molde, maar zeker wel haalbaar.