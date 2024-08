Speeldata Europa League: Union SG begint meteen met de zwaarste verplaatsing, Anderlecht mag in het Lotto Park starten

Anderlecht begint zijn Europees avontuur thuis tegen Ferencvaros op 25 september. Op 3 oktober wordt de uitwedstrijd tegen Real Sociedad gespeeld. De 24e van dezelfde maand neemt paars-wit het thuis op tegen Ludogrets.

Op 7 november trekt Anderlecht naar Letland om tegen RFS te spelen. 28 november staat de thuiswedstrijd tegen FC Porto op het programma. In december wordt er slechts één Europese match gespeeld door Anderlecht: op de 12e op bezoek bij Slavia Praag.

Op 23 januari trekt paars-wit voor de tweede keer naar Tsjechië, deze keer om tegen Viktoria Plzen te spelen. Afsluiten doet Anderlecht op 30 januari thuis tegen Hoffenheim.

Union start meteen met de zwaarste verplaatsing: op 26 september tegen Fenerbahçe. Een week later ontvangen de Brusselaars Bodo/Glimt. Op 24 oktober volgt de uitwedstrijd tegen Midtjylland. Op 7 oktober wordt er thuis tegen AS Roma gespeeld.

28 november reist Union naar Nederland om het tegen Twente op te nemen. Op 23 december komt Nice naar het Dudenpark. Union speelt zijn laatste thuiswedstrijd op 23 januari tegen Braga. Er wordt afgesloten met een trip naar Schotland om tegen Rangers FC te spelen.

