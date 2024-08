Vital Borkelmans heeft zeer duidelijke mening over Karetsas en de Rode Duivels

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk boekte een nieuwe thuisoverwinning tegen KVC Westerlo, waardoor het mee aan de leiding is gekomen. Bij de Limburgers was er één echte uitblinker.

KRC Genk had het erg moeilijk aan het begin van het seizoen, maar pakt nu toch 9 op 9 en is daarmee naast Anderlecht en Westerlo aan de leiding gekomen. Er was één grote uitblinker, dat had ook Vital Borkelmans gezien.

"De kleinste van de hoop", begint hij bij Het Belang van Limburg. "Op zijn zestiende is Kos Karetsas nu al een fenomeen. In de eerste helft was hij overal op het veld te vinden. Alle ideeën kwamen van die kleine petotter."

"Los van zijn kwaliteiten aan de bal, werkt hij zich ook te pletter in dienst van de ploeg. Voor een zestienjarige vind ik dat toch heel opvallend. Het is dan ook normaal dat hij na de rust een beetje wegdeemsterde. De frisheid was er niet meer."

"Dan stel ik me de vraag of Fink hem niet beter kan inzetten als supersub voor het laatste halfuur", geeft Borkelmans nog aan. "Als de tegenstander is afgemat en hij met zijn pasjes begint te strooien, dan kan hij veel schade aanrichten. Zoals tegen Club Brugge."

Borkelmans heeft natuurlijk ervaring bij de nationale ploeg. Een onderwerp waarover bij Karetsas nu veel wordt gesproken. Hij wordt het hof gemaakt door Griekenland, en past voor het komende interland met de Belgische U21.

"Ik begrijp wel dat Fink zich ergert aan de vragen die Karetsas nu al krijgt over de Rode Duivels. Oké, Griekenland ligt op de loer en wij kunnen een jongen met zijn talent altijd goed gebruiken, maar dat mag niet de belangrijkste reden zijn om hem nu al op te roepen voor de Rode Duivels."

"In mijn tijd als assistent-bondscoach hebben we dat wel gedaan met jongens als Zakaria Bakkali en Adnan Januzaj, maar eigenlijk mag je dat niet forceren. Je moet die jongens hun hart laten volgen", heeft hij een zeer duidelijke tip voor Tedesco.