'Beerschot staat op het punt om transferrecord te breken: buitenlandse club wil miljoenen betalen voor sterkhouder'

Het lijkt erop dat Beerschot nog een belangrijke speler zal verliezen. Simion Michez kan voor bijna drie miljoen euro naar Slavia Praag trekken.

Er waren heel de zomer lang al geruchten rond een vertrek van Simion Michez, maar erg concreet werd het nooit. Nu lijkt het erop dat de winger toch zal vertrekken.

Volgens Gazet van Antwerpen heeft Beerschot namelijk een bod geaccepteerd van het Tsjechische Slavia Praag. De club zou bijna 3 miljoen euro (inclusief bonussen) betalen.

Michez is nu de laatste die nog een beslissing moet nemen. De bal ligt in zijn kamp, want zijn handtekening moet uiteraard nog volgen.

Hij kan hiermee het transferrecord van Beerschot breken en de duurste uitgaande transfer worden sinds de doorstart van de club. Afgelopen seizoen speelde hij bijna iedere wedstrijd, dit seizoen was hij er ook steeds bij en was hij al goed voor twee doelpunten.