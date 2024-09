Hoe leider Dender op weg is naar een probleemloos seizoen: omdat bepalende figuren van de club perfect wisten hoe... het niet moest

Na zes speeldagen prijkt FCV Dender EH nog steeds bovenaan het klassement. Da's straf te noemen, gezien de club met het kleinste budget van eerste klasse werkt. Maar bij de Kadavers loopt er een sportief directeur rond die exact wist wat hij... niet moest doen.

Hulde aan Julien Gorius, ex-speler van onder meer KV Mechelen, Genk en OH Leuven. Hij haalde 12 spelers binnen met 250.000 euro uitgegeven. Uiteraard zijn er ook gehuurde spelers bij die geld hebben gekost, maar in totaal zal hij zijn budget niet overschreden hebben.

De spelers die hij haalde waren ter aanvulling van de kern die er al was. Dender deed het vorig seizoen vooral op karakter en strijdlust, maar daar moest nog iets aan toegevoegd worden om te overleven in 1A. Een beetje creativiteit en techniek.

Gorius en Euvrard werden bij RWDM aan de deur gezet omdat ze niet mee wilden in de filosofie van Textor

Die haalde Gorius met Malcolm Viltard en Roman Kvet. Een verdedigende en een controlerende middenvelder met goeie voetjes. Met David Hrncar kwam er een wingback bij die zijn lijn kan blijven afgaan en met Mohamed Berte een spits met veel potentieel.

Maar vooral: Gorius wou niet raken aan het Belgische karakter van de ploeg. Jongens die vorig seizoen door een vuur waren gegaan: Cools, Ruyssen, Pupe, Ferraro, Rodes,... Gorius weet heel goed wat er bij zijn ex-club RWDM gebeurd was.

Hij werd er vorig seizoen door eigenaar John Textor aan de deur gezet omdat hij niet mee wilde in de filosofie van spelers halen van de andere clubs van de steenrijke Amerikaan. De busladingen Brazilianen die er afgezet werden, maakten hem gek.

Het succes van Dender is voor veel jongens bepalend voor de rest van hun carrière

Hem en... Vincent Euvrard. Ook die werd door Textor buitengezet omdat hij de vele Brazilianen van Botafogo niet wou opstellen. Hij had Gorius gevraagd om Belgen te gaan halen die de competitie kenden. De twee stonden loodrecht op de filosofie van de Amerikaan. En ze kregen gelijk.

RWDM zakte door het ijs nadat het huurlingenlegioen zich weinig bleek aan te trekken van de situatie. Dat wilden ze bij Dender voorkomen en dus is er gekozen voor spelers die willen vechten voor hun plaats in eerste klasse. En zo zjin ze allemaal. Het succes van Dender is ook bepalend voor hun verdere carrière.

Kijk naar Michael Verrips, die na KV Mechelen in een neerwaartse spiraal was terechtgekomen. Of Kobe Cools, die op zijn 27ste de eerste keer in de Jupiler Pro League speelt. Onverzettelijkheid en clubtrots, Gorius wist wel wat hij moest halen.