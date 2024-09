Kiest Steven Bergwijn voor avontuur in Saudi-Arabië?

Ajax en Al-Ittihad zijn dicht bij een akkoord over de transfer van Steven Bergwijn. De Nederlander zou aan de slag kunnen gaan in Saudi-Arabië.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano zou Bergwijn zijn medische testen al ondergaan hebben bij Al-Ittihad. De linksbuiten heeft volgens Transfermarkt een waarde van 18 miljoen euro.

Hoewel de verwachting is dat de deal binnenkort rondkomt, staan beide clubs onder tijdsdruk. Aangezien de transferdeadline in Nederland om middernacht verloopt.

Ajax heeft namelijk duidelijk gemaakt dat de transfer alleen doorgaat als zij zelf in staat zijn een vervanger te vinden voor Bergwijn.

Volgens Het Nieuwsblad heeft Ajax interesse in Kamaldeen Sulemana, die mogelijk gehuurd zou worden van Southampton. De onderhandelingen over de huurdeal worden momenteel afgerond.

Of Bergwijn daadwerkelijk naar Saudi-Arabië zal verhuizen, is nog af te wachten. In Amsterdam kwam hij 80 keer in actie en scoorde hij 29 keer.