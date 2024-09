Standard zit in vieze papieren met 'speler die zo goed als zeker ging vertrekken': situatie is ongemakkelijk

Arnaud Bodart, voormalig aanvoerder en doelman van Standard Luik, heeft deze zomer geen geschikte transfer kunnen vinden. Hoewel er gesprekken waren met verschillende clubs, kwam er geen concrete aanbieding binnen.

Dit leidt tot een situatie die niemand bij de club echt had gewenst. Hoewel Bodart afgelopen seizoen verschillende keren werd opgeroepen door bondscoach Domenico Tedesco, werd duidelijk dat een overstap naar het buitenland noodzakelijk was om zijn positie in de nationale ploeg te behouden.

In de hoop op een beter carrièrevooruitzicht veranderde hij van makelaar, maar zelfs dat bracht geen gewenste resultaten. Clubs als Auxerre, Lens en Sampdoria toonden enige interesse, maar geen enkele kwam met een serieus bod.

Dit gebrek aan interesse is deels te wijten aan zijn statistieken en fysieke kenmerken. De huidige situatie is problematisch voor zowel Bodart als Standard. Bodart is nog steeds op training met het eerste team, maar komt niet meer in aanmerking voor selectie onder trainer Ivan Leko, die de voorkeur geeft aan de jonge Matthieu Epolo.

Terwijl beide partijen blijven zoeken naar een oplossing voor het einde van de transferperiode, lijkt een vertrek steeds onwaarschijnlijker. Het beëindigen van Bodart's contract met wederzijdse instemming lijkt ook geen optie, gezien de financiële belangen van beide kanten.

Als er geen transfer plaatsvindt, zullen Bodart en de club moeten heroverwegen hoe ze verder gaan, aangezien de doelman in zijn laatste contractjaar zit met een optie voor een extra seizoen.