Union SG heeft nieuwe winger beet, 30-jarige Marokkaanse international is dé verrassing van de Brusselaars

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union Sint-Gillis heeft een opvallende transfer afgerond door de transfervrije Sofiane Boufal (30) aan te trekken. De Marokkaanse international en WK-ganger komt naar Brussel en heeft een contract getekend tot 2026.

Boufal speelde vorig seizoen voor Al-Rayyan SC in Qatar, maar zag daar zijn contract niet verlengd. Hij brengt een schat aan ervaring mee uit verschillende Europese topcompetities, waaronder de Ligue 1 (Lille en Angers), de Premier League (Southampton) en La Liga (Celta de Vigo).

Boufal maakte zijn debuut voor het Marokkaanse nationale team in 2016 en heeft sindsdien een belangrijke rol gespeeld voor zijn land. Hij was een vaste waarde tijdens het WK van 2022, waar hij zeven wedstrijden speelde en bijdroeg aan de indrukwekkende prestatie van Marokko door de halve finales te bereiken.

Zijn vaardigheid en creativiteit op het veld maakten hem tot een sleutelspeler voor de nationale ploeg tijdens hun historische run in Qatar.

Naast zijn optreden op het WK heeft Boufal ook zijn land vertegenwoordigd op de Africa Cup of Nations in 2019, 2022 en 2024. Het mag gezien worden als een straffe transfer, waar Union nog plezier aan gaat beleven.

Door de zware blessure van Henok Teklab was Union nog op zoek naar een winger. Met Boufal halen ze in ieder geval een grote naam binnen. Hij zal ook goed van pas komen in de Europese matchen.