Hein Vanhaezebrouck komt met duidelijke waarschuwing voor JPL-leider

Na zes speeldagen staat FCV Dender op kop in de Jupiler Pro League. Toch komt Hein Vanhaezebrouck met een voorzichtige waarschuwing.

FCV Dender staat na zes speeldagen op kop in de Jupiler Pro League. Wie had dat gedacht van de promovendus? Dit na drie overwinningen, twee gelijke spelen en één nederlaag.

Toch weet Hein Vanhaezebrouck dat ze bij Dender nog niet helemaal gerust mogen zijn. "Met Harelbeke hebben we als nieuwkomer eens 7 wedstrijden op kop gestaan na een 16 op 21, maar we eindigden nog net erin. In de volgende 11 wedstrijden pakten we 3 op 33", vertelde hij volgens Sporza bij Extra Time.

Na de interlandbreak volgen er wedstrijden tegen Standard, KRC Genk en Anderlecht. Met die laatste wordt de eerste plaats momenteel gedeeld, al heeft paars-wit een wedstrijd minder gespeeld.

"Alles wat ze kunnen pakken, moeten ze nu pakken bij Dender", gaat Vanhaezebrouck verder. "Er zijn geen noemenswaardige spelers bijgekomen."

"Maar ze zijn heel vroeg begonnen aan de voorbereiding en zijn nu fysiek tiptop in orde. Het was Timmy Simons die dat heeft gepland en Vincent Euvrard heeft het overgenomen", besluit hij.