Pech voor Rode Duivels: verdediger moet forfait geven voor Nations League-wedstrijden, Tedesco heeft al vervanger aangeduid

De Rode Duivels spelen deze en volgende week Nations League-wedstrijden. De nationale ploeg bereidt zich hier momenteel op voor, maar niet alles verloopt zoals gepland.

Eerder op de dag was een opvallende aanwezige op de training Matte Smets. De verdediger van KRC Genk mocht meetrainen, als vervanger van Koni De Winter.

De Rode Duivels kondigden nu via X aan dat De Winter niet fit zal zijn voor de twee interlands tegen Israël en Frankrijk. Maar het is niet Smets die hem vervangt...

Sebastiaan Bornauw zal in de plaats van De Winter naar Hongarije en Frankrijk reizen. De centrale verdediger van Wolfsburg is er zo na meer dan een jaar afwezigheid weer bij.

Op vrijdag wordt de thuiswedstrijd tegen Israël in Debrecen, Hongarije gespeeld. Om veiligheidsredenen kon die niet in België doorgaan. Maandag spelen de Rode Duivels tegen Frankrijk.

