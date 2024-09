Vincent Kompany zit op training met lastig probleem en trekt dan zelf maar even de voetbalschoenen aan

Bij Bayern is het merendeel van het eerste elftal opgeroepen door hun nationale ploeg, waardoor het team van Vincent Kompany niet genoeg spelers heeft om bepaalde oefeningen uit te voeren. Om het tekort op te vangen, is het dus... Kompany zelf die zijn voetbalschoenen weer aantrekt.

In de grote internationale clubs betekent de interlandbreak dat het merendeel van het eerste team wordt opgeroepen voor hun nationale ploeg. Dit is het geval bij Bayern München, waar meer dan twintig spelers afwezig zijn (A-kern en de beloften). Dit zorgt ervoor dat de trainingen heel rustig verlopen in Beieren.

Vincent Kompany trekt opnieuw zijn voetbalschoenen aan voor een training bij Bayern München

Het team van Vincent Kompany heeft soms zelfs een tekort aan spelers voor bepaalde oefeningen. Daarom is het... Vincent Kompany zelf, die zijn voetbalschoenen weer aantrekt.

Deze houding wordt zeer positief ontvangen door de aanwezige spelers, volgens BILD. De Duitse media vergelijkt de houding van Kompany met die van Xabi Alonso, de recente kampioen met Bayer Leverkusen, die ook niet aarzelt om deel te nemen aan de sessies.

Op deze manier deelt BILD ook een subtiele sneer uit aan Thomas Tuchel, die bekritiseerd werd om zijn gebrek aan betrokkenheid en energie tijdens de trainingen.