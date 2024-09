'OH Leuven staat op het punt zich te versterken met nieuwe verdediger'

De transfermarkt in België zal vrijdag om middernacht sluiten. De clubs zijn nog bezig met hun laatste deals. OH Leuven zal er naar alle waarschijnlijkheid nog een verdediger bij halen.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri staat de club uit de studentenstad dicht bij Hasan Kuruçay. Er zouden verregaande gesprekken plaatsvinden op dit moment.

Het zou gaan om een definitieve transfer. Kuruçay zou in Leuven een contract van twee seizoenen kunnen gaan tekenen.

Zijn contract bij het Duitse Eintracht Braunschweig liep deze zomer af en sindsdien zit de Turkse verdediger zonder club. Zijn marktwaarde wordt op 1,2 miljoen euro geschat.

