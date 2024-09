Er was geen haast bij, maar handtekeningen zijn gezet: ex-topper Anderlecht is van Antwerp

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Dennis Praet is een speler van Royal Antwerp FC. Volgens diverse bronnen zijn de handtekeningen ondertussen gezet en is het enkel nog wachten op een officiële bekendmaking via de website of sociale media.

Dennis Praet stond al een paar dagen volop in de belangstelling van Antwerp, nadat hij eerder deze zomer op weg leek naar ex-ploeg Anderlecht. Donderdag kwam alles plots in een stroomversnelling terecht. Enkel de medische testen stonden een eventuele overstap nog in de weg, maar bij die testen zou Praet eerder indruk hebben gemaakt dan dat er een probleem op de proppen kwam. Wedstrijdfit is hij nog niet, maar hij lijkt snel speelklaar te kunnen zijn omdat de conditie prima is. Prima conditie Antwerp kan hem transfervrij binnenhalen. Alhoewel ook Anderlecht interesse toonde, trekt Praet dus naar de Bosuil. Bij zijn ex-club wilden ze jonge spelers als Stroeykens en Leoni niet blokkeren. © photonews Praet stond al eerder op de radar van Antwerp, maar in de winter kon de transfer niet doorgaan vanwege een te hoge vraagprijs van Leicester City. Na de verkoop van Mandela Keita aan Parma en de wens van coach Jonas De Roeck om het middenveld te versterken, kwam Praet opnieuw in beeld. Nu hij transfervrij is, is de terugkeer naar de Jupiler Pro League een feit. Eigenlijk moest de deal niet per se vandaag beklonken worden, maar op De Bosuil gaat dat nu wel gebeuren.