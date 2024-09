Lorin Parys legt uit waarom het in België pas vandaag 'Transfer Deadline Day' is en prikt naar de andere competities

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In heel veel andere landen is de transfermercato ondertussen al een weekje dicht, maar op 6 september zitten we toch nog uit te kijken naar de laatste deals in België. Ook vorig seizoen ging de markt in België iets later toe dan in de topcompetities.

Tot enkele jaren geleden sloot de transfermarkt in België samen met die in heel wat andere grote landen. De deadline was op 31 augustus om 23.59 uur, tenzij die dag in het weekend valt - dan werd er uitgeweken naar de daaropvolgende maandag. In België is het ondertussen een andere zaak. Ook dit seizoen sluit de zomermercato pas op 6 september om 23.59 uur. En dus zitten we ook deze vrijdag voor u klaar om u nog enkele uren met alle toptransfers om de oren te slaan. De reden voor het verlengen van de transferdeadline? Lorin Parys legt het hoe en waarom uit bij Sporza Daily. "Elk jaar bepalen we zelf die deadline", aldus de CEO van de Pro League. Antiwitwaswetgeving "We sluiten later af dan de grote competities omdat er bij ons meer komt kijken bij een transfer dan bij andere landen." "Als enige voetbaltak in Europa zijn we onderworpen aan de antiwitwaswetgeving. Dat betekent dat er veel meer verplichtingen doorlopen moeten worden voor je een transfer kan afronden."