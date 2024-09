Stijn Meert bereidt zich voor op speciale Croky Cup-clash tegen Zulte-Waregem: "Voelt als thuiskomen"

Stijn Meert is momenteel trainer van Sparta Petegem. Zondag staat er een confrontatie met zijn ex-club Zulte Waregem op het programma in de Croky Cup.

Meert heeft een speciale band met de regio en de club, aangezien hij eerder de jeugd van Zulte Waregem trainde. "Voor mij voelt het als thuiskomen om tegen Zulte Waregem te spelen," zegt Meert tegenover Het Nieuwsblad.

“Het voelt goed om weer betrokken te zijn bij een wedstrijd tegen een club waar ik een sterke band mee heb. De uitdaging om nu tegen mijn voormalige club te spelen is extra speciaal.”

Stijn Meert voetbalde van 2002 tot 2011 voor Zulte-Waregem. In 157 wedstrijden wist hij als middenvelder 18 keer te scoren. In 2006 won hij zelfs de beker van België.

"De spelers hadden gehoopt om eens in Waregem te spelen, maar aangezien ons stadion voldoet aan de normen, spelen we gewoon in Petegem.”

Sparta Petegem kon dit seizoen nog geen punten pakken in Tweede Nationaal. “Voor mij primeert wel de competitie. Daarin moet het namelijk wel gebeuren en is het alle hens aan dek.”