Fredberg bekent kleur over verwachtingen: "Hij is één van onze grootste talenten"

RSC Anderlecht hoopte tijdens de voorbije zomermercato een witte raaf te strikken. Die kwam er uiteindelijk niet voor Jesper Fredberg.

Alles en iedereen bij RSC Anderlecht keek deze zomer uit naar de komst van een nummer tien voor paarswit, maar die zoektocht leverde uiteindelijk niks over.

Dat beseft ook CEO Sports Jesper Fredberg, al is het ook geen ramp voor de club dat die zoektocht niks opleverde. “We hebben gezocht, maar vonden niet wat we wilden”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Er werden niet veel spelers verkocht, terwijl er volgens Fredberg wel de nodige kansen toe waren. “Eén van de redenen daarvoor is dat we sommige van onze jonge spelers niet wílden verkopen. Omdat we ambities hebben dit seizoen.”

Fredberg heeft vooral van één iemand hoge verwachtingen. “Stroeykens is één van onze grootste talenten en hem willen we minuten geven: voor Mario ligt het verwachtingspatroon nu hoger.”

Deze zomer wou Fredberg dat er gebouwd kon worden op de inspanningen van vorig seizoen. “We wilden het hart van onze ploeg intact houden, maar ook sterker worden. Zo zijn achterin alle posities nu dubbel bezet.”