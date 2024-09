Kevin De Bruyne tevreden over zijn doelpunten, maar ziet ook minpunten: "Het was niet zo zorgvuldig"

Kevin De Bruyne bereikte een nieuwe mijlpaal in zijn internationale carrière door zijn 29ste en 30ste doelpunt voor de Rode Duivels te scoren tijdens de 1-3 overwinning op Israël.

In een interview met VTM gaf De Bruyne zijn analyse over de prestaties van de Rode Duivels. “Onze eerste helft was niet zo goed. Je ziet dat iedereen zoekende is, het was niet makkelijk.”

“Ze speelden man op man tegen mij op het middenveld, en dan moet je als ploeg de juiste keuzes maken bij het inspelen. Het was niet zo zorgvuldig”, aldus De Bruyne.

De Bruyne benadrukte dat de tweede helft een ander verhaal was. “We hebben de goede momenten afgewacht en kwamen tot kansen. Na die twee snelle goals kwam er meer ruimte, en kregen we de juiste mensen op de juiste plaats.”

Hij vond het persoonlijk bijzonder om zijn dertigste goal voor de nationale ploeg te scoren en voegde eraan toe dat hij zijn team probeert te helpen, zelfs wanneer het moeilijk is.

Deze maandag spelen de Rode Duivels in Lyon hun tweede wedstrijd van de Nations League tegen Frankrijk.