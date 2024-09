Loïs Openda kan opnieuw niet scoren: Domenico Tedesco relativeert

Loïs Openda had een frustrerende wedstrijd tegen Israël. Ondanks zijn grote betrokkenheid in het spel heeft hij niet gescoord.

Loïs Openda lijkt een beetje last te hebben van het Luc Nilis-syndroom. De aanvaller van Leipzig heeft nog steeds niet gescoord sinds Domenico Tedesco aan het roer staat bij de Rode Duivels. Ondanks de afwezigheid van Romelu Lukaku, werd er afgelopen vrijdag veel van hem verwacht.

Openda had weliswaar een impact op de wedstrijd met een fraaie assist voor Youri Tielemans en twee veroorzaakte strafschoppen, maar zijn gemiste strafschop en het beperkte aantal kansen voor zichzelf deden afbreuk aan zijn prestatie.

Tijdens de persconferentie na de wedstrijd verdedigde Tedesco zijn spits. “Hij heeft echt een doelpunt verdiend. Loïs speelde een uitstekende wedstrijd. Hij zette de pressing in gang, creëerde ruimte voor anderen en veroorzaakte twee strafschoppen,” aldus de bondscoach.

Wat betreft psychologische hulp, vindt Tedesco dat niet nodig. “Loïs scoort veel bij Leipzig. De oplossing is om hem speeltijd te geven,” voegde hij eraan toe.

Gezien het gebrek aan alternatieven, lijkt Openda maandag in de basis te zullen starten als vervanger van Lukaku.

Charles De Ketelaere?

Tedesco heeft echter nog twijfels over Charles De Ketelaere, die werd ingezet als spits. “Ik weet niet zeker of de valse 9-positie de beste rol voor hem is in het nationale elftal. Bij zijn club doet hij het heel goed en heeft hij de kwaliteiten om overal in de aanval te spelen,” aldus Tedesco.