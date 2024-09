Philippe Albert hoopt dat Tedesco iets niet doet tegen Frankrijk: "Gezien onze kwaliteiten..."

De Rode Duivels konden hun eerste Nations League-wedstrijd met 3-1 winnen van Israël. Bondscoach Domenico Tedesco koos voor een te verwachten opstelling.

België speelde op vrijdag zijn eerste Nations League-wedstrijd van de nieuwe campagne. Het werd 3-1 tegen Israël, een redelijk logische eindstand gezien de kwaliteit van beide ploegen.

Domenico Tedesco startte met een te verwachten opstelling. Faes en Theate centraal achteraan, Castagne op rechts en De Cuyper op links. Het Aston Villa-duo Onana-Tielemans op het middenveld.

Philippe Albert hoopt dat Tedesco niet veel meer zal sleutelen aan zijn basisopstelling voor de wedstrijd tegen Frankrijk die op maandag volgt. "Wat betreft onze opstelling voor maandag is er geen reden om veel te veranderen", vertelde hij bij RTBF. "Dit was het team dat we vrijdag verwachtten en ik denk dat het hetzelfde team zal zijn tegen Frankrijk."

Albert benadrukt nog maar eens dat we veel kwaliteit in de kern hebben. "We hebben spelers die weten hoe ze het verschil moeten maken, zowel individueel als collectief."

"Niet veel teams hebben dat geluk. Ik denk niet dat we een tactisch plan moeten uitproberen, zoals we tegen de Fransen deden op het EK. Laten we bij de basis blijven. Gezien onze kwaliteiten is het aan onze tegenstanders om zich aan te passen", besluit hij.