Frutos gooit de lonen van spelers bij La Louvière op tafel

La Louvière is weer helemaal back in business. De club onderging de voorbije jaren een ware metamorfose.

In 2009 eindigde het verhaal van La Louvière, maar sinds 2017 werken ze helemaal aan een comeback. Ondertussen spelen ze al weer in de Challenger Pro League.

Een nieuw stadion is in aanbouw en met Nicolas Frutos, Silvio Proto en Enzo Scifo hebben drie iconen van RSC Anderlecht de touwtjes strak in handen.

Silvio Proto is dan ook duidelijk dat de ambities nog hoger liggen dan 1B. “De vraag is niet of, maar wanneer La Louvière weer in 1A zal voetballen”, lacht Proto in Het Nieuwsblad.

Al geeft Frutos meteen ook toe dat de club eigenlijk veel te snel aan het groeien is en dat het fundament bij de jeugd veel breder moet zijn. Toch betekent het niet dat de club financieel boven zijn stand draait.

“Wij geven geen geld uit dat we niet hebben zoals veel andere clubs”, klinkt het bij Frutos. “Als jij zegt dat het hoogste loon hier vorig seizoen 3.500 euro per maand bedroeg, dan ben je zelfs nog héél genereus.”

“Wij trekken spelers aan die elders vaak meer kunnen verdienen, maar hier een betere omkadering krijgen. Die reputatie bouwen we nu wel op en dan durven sommige jongens wel te voetballen voor 1.000 euro per maand minder. Da's dan bewust kiezen voor je carrière”, besluit hij.