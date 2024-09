Timmy Simons krijgt wel heel vuil vraagje voorgelegd

Timmy Simons is sinds dit seizoen trainer van Westerlo. Hij verliet daarvoor Dender met wie Simons de promotie afdwong.

Timmy Simons ziet zichzelf niet meer als een beginnende coach. “Ik weet hoe het werkt in een kleedkamer. Als speler heb ik er een keer of vijfduizend in gezeten, dat is zeker een voordeel”, vertelt hij aan HUMO.

Toch is trainer zijn iets totaal anders, want er komt veel meer bij kijken. “Je moet een staf laten functioneren, de violen stemmen met de bazen, omgaan met pers en supporters. Ik weet 100 procent zeker dat ik fouten zal maken. Ik zal me elke dag moeten bewijzen.”

Met Westerlo maakte hij een goede competitiestart door. Dat was enigszins onverwacht, al deed zijn ex-ploeg Dender het tegen alle verwachtingen in ook heel erg goed.

Eigenlijk hoefde hij dan niet te vertrekken bij Dender, als je het zo bekijkt. Of was het risico op degradatie met Dender toch te groot, is het toch wel vuil vraagje die Simons voorgelegd krijgt. “Zoiets weet je nooit zeker”, reageert Simons.

“Westerlo heeft vorig seizoen tot de laatste speeldag moeten knokken om de play-downs te ontlopen. Welke garantie heb ik dan? Ik leef niet met het verleden, maar ik pin me ook niet vast op waar ik op het einde van het seizoen wil staan.”