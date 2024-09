Yves Vanderhaeghe heeft spijt dat hij niet op aanbod van Belgische eersteklasser inging

Yves Vanderhaeghe is momenteel werkloos. Nochtans komen er geregeld wel aanbiedingen in zijn richting.

Na een kort avontuur in Saoedi-Arabië is Yves Vanderhaeghe ondertussen al tien maanden werkloos. In november van vorig jaar werd hij ontslagen bij Al-Faisaly.

Als hij alles op een rijtje zet, dan moet Vanderhaeghe wel toegeven dat hij spijt heeft van het feit dat hij in het voorjaar van 2023 niet inging op het aanbod van Zulte Waregem. De ploeg vocht toen tegen de degradatie.

“Fierheid was inderdaad de enige reden waarom ik het niet heb gedaan, ja! Ik wilde onder geen beding een degradatie op mijn palmares en Essevee stond vijf punten achter met nog vier matchen te gaan!”, klinkt het bij de Krant van West-Vlaanderen.

“Daar heb ik achteraf gezien wel een beetje spijt van. Uiteindelijk kwamen ze maar een puntje tekort, ik had hen misschien wel gered. Indien niet had ik kunnen blijven, er staat nog steeds een project, ik voel me niet te goed voor 1B.”

Ook SK Deinze als ambitieuze tweedeklasser was een optie. Maar ze kozen voor Hernán Losada. Die had bij de Spaanssprekende voorzitter wellicht een streepje voor”, lacht Vanderhaeghe nog.