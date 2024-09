Gaat Tedesco de Italiaanse tactiek kopiëren om Frankrijk te verslaan?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Domenico Tedesco heeft gezien hoe zijn vaderland vrijdag Frankrijk versloeg in het Parc des Princes. Maar de bondscoach is niet van plan om dingen te kopiëren.

Er is al geschreven dat Domenico Tedesco eerder een Duitse dan Italiaanse coach is. Maar deze maandag zou de Duits-Italiaanse coach verleid kunnen worden om zijn Italiaanse roots weer op te zoeken en zijn "landgenoot" Luciano Spalletti na te bootsen.

Afgelopen vrijdag liet Italië inderdaad zien hoe je Frankrijk moet aanpakken door met 1-3 te winnen in het Parc des Princes. "Moeten we Italië kopiëren? Ik geloof niet dat dat ooit een goed idee is," lachte Tedesco toen het onderwerp ter sprake kwam tijdens de persconferentie op zondag.

"We hebben heel veel verschillende spelers. Bovendien heb ik de wedstrijd al meerdere keren bekeken. Italië heeft ook fouten gemaakt. Zelfs als Frankrijk ondermaats presteerde, had het vier keer kunnen scoren," benadrukt de bondscoach. "Dat is de kracht van een groot team, dat het zijn kwaliteiten kan tonen op een slechte dag."

Tedesco herinnerde in het begin van zijn persconferentie aan zijn mea culpa van vorige week, waarin hij vond dat hij zich "te veel had aangepast" aan de tegenstander. We kunnen dus een ander België verwachten, en het zou fout zijn om te proberen het spel van Italië na te bootsen.

"Italië had moeite in de eerste 30 minuten, was te passief. Maar het klopt dat de wedstrijd veranderde vanaf de 1-1," gaf de Belgische coach toe.