Kevin De Bruyne deelt het geheim achter zijn kapsel: "Duurt maar een halve minuut"

Kevin De Bruyne is met Manchester City ondertussen ook begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. Met een 9 op 9 staan de Citizens samen met Liverpool bovenaan het klassement.

De Bruyne draagt zoals gewoonlijk ook zijn steentje bij aan de geweldige prestaties van zijn club. Hij heeft na drie speeldagen één doelpunt en één assist op zijn naam staan, als kapitein.

Maar ook naast het veld valt hij op. De laatste tijd ook meer en meer door zijn kapsel. Bij een podcast van Manchester City vertelde de Rode Duivel hoe hij te werk gaat.

"Ik heb wat wax gekocht in België en die gebruik ik om mijn haar goed te leggen. Nadien spuit ik wat haarspray op en dat is het. Het duurt maar een halve minuut", klink het bij KDB.

In de podcast praat hij bijvoorbeeld ook nog over zijn zware blessure die hem bijna zes maanden aan de kant hield. Hij stelde ook al wel gerust door te zeggen dat hij zich weer de oude KDB voelt, van voor de blessures.

Ever wondered how @KevinDeBruyne keeps his hair looking so good? Well now you know! 😄



