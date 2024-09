KDB praat openlijk over zware periode: "Mentaal was ik toen echt uitgeput, en dan kwam de blessure er nog eens bij"

Kevin De Bruyne heeft een zware periode achter de rug na een operatie aan zijn rechterhamstrings. Bijna zes maanden lang was hij uitgeschakeld door de blessure, wat resulteerde in een eenzame revalidatieperiode.

Voor De Bruyne, die nog nooit eerder zo'n ernstige blessure had gehad, was het een nieuwe ervaring. In een podcast van z’n ploeg Manchester City vertelde de middenvelder openlijk over deze moeilijke periode.

Ondanks de fysieke uitdaging kon hij tijd vrijmaken om te genieten van zijn leven buiten het voetbal, zoals een vakantie naar Dubai met zijn gezin. Dit soort activiteiten zorgden volgens hem ervoor dat hij niet alleen fysiek, maar ook mentaal sterker terugkeerde.

Privé kende De Bruyne ook een moeilijke tijd. Hij werd geconfronteerd met persoonlijke verliezen in zijn familie, wat hem vaak heen en weer deed reizen tussen Engeland en België. “Mentaal was ik toen echt uitgeput, en dan kwam de blessure er nog eens bij”, aldus de Rode Duivel.

Na het einde van het seizoen en een succesvolle revalidatieperiode, vond De Bruyne dat hij weer klaar was om op het hoogste niveau te presteren.

“Na vorig seizoen had ik een heel goed EK nodig en daarna een goede break in de zomer. Nu heb ik het gevoel dat ik echt opnieuw de oude ben, van voor de blessures. Hopelijk blijft dat ook zo,” besluit De Bruyne.