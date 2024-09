Barst de transferbubbel binnenkort? Club Brugge, Genk, Antwerp, Gent & co breken nieuwe uitgaande records, maar ...

Behoudens misschien nog een paar uitgaande transfers is de zomermercato in België helemaal dicht. En andermaal valt op: we geven als Belgische competitie veel minder uit dan we binnenkrijgen. Barst de bubbel van de transitcompetitie die we zijn ooit open, met alle mogelijke gevolgen van dien?

Het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League is helemaal losgebarsten. Sommige ploegen doen dat met heel wat nieuwkomers, anderen houden het veel bescheidener. Bij sommige ploegen (deels) uit noodzaak - denk maar aan onder meer Antwerp of Standard. Maar ook bij andere ploegen die wél nog wat kapitaal in bezit hebben, zijn ze deze zomer niet al te wild geweest met de uitgaven. Geen ploeg komt in de buurt van Club Brugge als het gaat over uitgaven aan transfers deze zomer. Met Gustaf Nilsson kwam de vervanger voor Thiago voor meer dan zes miljoen euro over van Union SG. © photonews De 22-jarige Griekse winger Christos Tzolis kwam over van de Duitse tweedeklasser Fortuna Düsseldorf en kostte ook al meer dan zes miljoen euro. Hij was afgelopen seizoen dan ook goed voor 22 goals en 7 assists. De 21-jarige verdedigende middenvelder Ardon Jashari en de 24-jarige centrale verdediger Zaid Romero hebben een vergelijkbaar prijskaartje. En daar stopt het nog altijd niet voor blauw-zwart, zo blijkt ondertussen. Met ook nog eens Jackers en Siquet komt Club Brugge uit op 28 miljoen euro aan uitgaven. Inkomstenrecord voor Jupiler Pro League Union SG klokt af op 15,9 miljoen aan uitgaven, KAA Gent zit volgens Transfermarkt aan 14,62 miljoen uitgaven. Genk (10,95 miljoen euro) en Antwerp (7,87 miljoen euro) volgen nog veel verder, Anderlecht gaf zelfs maar drie miljoen euro uit. In totaal gaven de Belgische teams deze zomer echter nog geen 100 miljoen euro uit. Op basis van de cijfers van Transfermarkt komen we uit op ongeveer 95 miljoen euro. Aan uitgaande zijde hebben we dan weer alle records gebroken. © photonews Het vorige record stond op 230 miljoen euro en gaat nu naar 321 miljoen euro, een absolute verpulvering van het vorige record. Alle teams zijn dus 'rijker' geworden deze zomermercato. Eens te meer zijn we ook een transitcompetitie geworden, zoveel is duidelijk. Een buffer aanleggen lijkt eens te meer de opdracht voor de verschillende clubs, zeker nu er met de zaak Diarra een mogelijk nieuw Bosman-arrest op de loer ligt dat het voor alle teams financieel veel zwaarder zou kunnen maken.