Zwaar gefrustreerde Nagelsmann met de voet vooruit na gelijkspel tegen Nederland

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In Duitsland was er na het gelijke spel tegen Nederland veel frustratie, vooral bij bondscoach Julian Nagelsmann. Na de wedstrijd stormde de woedende coach het veld op en uitte zijn ongenoegen over de arbitrage.

Het duel tussen Nederland en Duitsland eindigde in een 2-2 gelijkspel, maar volgens Nagelsmann had Duitsland recht op meer. Zijn boosheid richtte zich vooral op een moment waarop hij vond dat Duitsland een strafschop had moeten krijgen.

Nagelsmann was ervan overtuigd dat Oranje-speler Xavi Simons zijn Duitse pupil Jamal Musiala onreglementair had gevloerd in het strafschopgebied. "Hij kwam gewoon te laat", verklaarde de bondscoach boos voor de Duitse camera's.

Nagelsmann gaf aan dat er geen discussie mogelijk was over het incident: "Hij raakt zijn voet, dit is een overtreding. Op het middenveld had de scheidsrechter hier zeker voor gefloten." Zijn frustratie werd zichtbaar toen hij woedend een flesje omver schopte langs de zijlijn.

Het bleef echter niet alleen bij de vermeende strafschop. Ook de manier waarop de scheidsrechter het einde van de wedstrijd floot, was voor Nagelsmann onacceptabel. Duitsland was in de aanval en hoopte nog een winnende treffer te maken toen de scheidsrechter plotseling afblies.

Volgens Nagelsmann had de arbitrage daarmee een grote kans van Duitsland om zeep geholpen. "Aan beide kanten floot hij niet goed, maar ons ontneemt hij gewoon een geweldige kans."