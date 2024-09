Analist is helemaal overtuigd: "Wat Riemer had gezegd, was dus nonsens"

RSC Anderlecht lijkt nog steeds op hetzelfde ritme te draaien van vorig seizoen. Punten pakken, zonder echt te overtuigen.

Hoe je het ook draait of keert, je kan Brian Riemer niet verwijten dat hij geen punten pakt met RSC Anderlecht. Toch is de kritiek, zelfs met de nodige punten achter zijn naam, groot.

Toch moet het ook een enorme uitdaging zijn om als trainer aan de voorbereiding te beginnen, wetende dat er nog maanden veel kan veranderen aan je ploeg vooraleer de zomermercato voorbij is.

"Ze hebben een volledige voorbereiding gedaan en moeten nu eigenlijk opnieuw beginnen”, aldus Tom Boudeweel aan Sporza. “Zeker de ploegen die Europees spelen, hebben door de midweekwedstrijden nog weinig tijd om te bouwen aan een systeem.”

Anderlecht is daar een mooi voorbeeld van. “Coach Brian Riemer vond het een voordeel dat Anderlecht 11e was geworden. Zo hadden ze een lange voorbereidingsperiode, waarop ze alles konden bouwen.”

Maar Anderlecht kocht op dat moment stevig in, met onder andere Delaney en Hazard. “Dat was een heel andere kern. Wat Riemer had gezegd, was dus nonsens.”