Didier Lamkel Ze heeft een heel andere reputatie in Kameroen en pakt uit met geweldig mooie actie voor de kinderen

Lang beschouwd als het grootste enfant terrible van het kampioenschap, geniet Didier Lamkel Ze van een totaal ander imago in zijn geboorteland, Kameroen.

Volgers van de Belgische competitie zullen Didier Lamkel Ze niet snel vergeten, die in augustus 2023 de Pro League en KV Kortrijk verliet om naar Hatayspor te trekken.

Een jaar later speelt de 27-jarige Kameroener nu voor Karagümrük, nog steeds in Turkije, maar dit keer in de tweede divisie.

Dit heeft Marc Brys, bondscoach van Kameroen, er niet van weerhouden Lamkel Ze op te roepen voor deze interlands en de twee kwalificatiewedstrijden van de 'Leeuwen' voor de komende Africa Cup of Nations.

Geselecteerd naast spelers die in België goed bekend zijn, zoals Collins Fai (ex-Standard), Jackson Tchatchoua (ex-Charleroi) en Michael Ngadeu (ex-Gent), kreeg Didier Lamkel Ze echter geen speelminuten, wat wel het geval was tijdens de vorig interlands in juni.

Terug in Kameroen tijdens het begin van het schooljaar, heeft de voormalige speler van Antwerp en Kortrijk zijn reputatie in zijn thuisland op een heel andere manier waargemaakt dan bij ons.

Zoals te zien is op de onderstaande beelden, reisde Lamkel Ze af naar het CES van Bika, een dorp in het oosten van Kameroen, in het Nguelemendouga-district, om schoolbenodigdheden uit te delen die hij zou hebben geschonken. Een gebaar dat zeker niet onopgemerkt zal blijven onder het Kameroense volk.