Ivan Leko krijgt goed en slecht nieuws te horen voor duel tegen leider Dender: nieuwe aanwinst uit JPL zal nog niet meespelen

Morgen gaat Standard op bezoek bij leider FCV Dender. De Rouches zullen nog niet kunnen rekenen op Dennis Eckert Ayensa.

Standard heeft plaats gemaakt in de aanval, wat hen in staat heeft gesteld om Andi Zeqiri en Dennis Eckert Ayensa op het laatste moment aan te trekken tijdens de transferperiode. Maar de laatstgenoemde zal niet meedoen aan de wedstrijd morgen in Dender.

De aanvaller die door Union SG wordt uitgeleend is geblesseerd aan de lies. Standard wil geen risico's nemen en volgens Sudinfo zal Ivan Leko wachten op de wedstrijd van het weekend nadien, tegen... Union.

Zo zal Eckert Ayensa nog even moeten wachten om zijn eerste minuten voor Standard te maken. In zijn afwezigheid zou Andi Zeqiri ook de kans moeten krijgen om zijn neus voor doelpunten terug te vinden (geen enkele basisplaats in Genk in dit begin van het seizoen).

Een langdurig afwezige keert terug

Leko bevestigde ook dat Marlon Fossey pas vanavond terugkomt in België na problemen met zijn vlucht na zijn eerste minuten te maken voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten. Het is nog maar de vraag of hij vrijdag al klaar zal zijn om te spelen.

Er is ook goed nieuws om af te sluiten: Souleyman Doumbia keert langzaam terug. De linksback kan een extra optie bieden aan de linkerkant en de blessure van Boli Bolingoli opvangen.