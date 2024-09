Met 4 op 15 aan de competitie begonnen: staat ook Muslic ter discussie?

Cercle Brugge kende een moeizame competitiestart. Twijfel is er bij de Vereniging echter helemaal niet, ook niet in de trainer.

Het was geen gemakkelijke periode voor Cercle Brugge. De ploeg speelde Europese kwalificatieronden en dat zorgde voor een overvolle agenda. De 4 op 15 in de Jupiler Pro League is daar een rechtstreeks gevolg van.

Ook de drukke transferzomer zal wel een vinger in de pap gehad hebben. Trainer Miron Muslic kreeg het er soms stevig van op zijn heupen.

“Dat is niet onlogisch want al die geruchten hebben een impact op de werking van de club”, zegt Rembert Vromant, technisch directeur van Cercle Brugge, aan Het Nieuwsblad.

Muslic staat dan ook niet ter discussie. “Een coach wordt betaald om prestaties neer te zetten op korte termijn en dat strookt soms niet met het hectische van een transferwindow. Ik heb daar begrip voor.”

De vier puntjes liggen onder het gemiddelde van de voorbije jaren, maar het komt volgens Vromant zeker helemaal goed. “De gemiddelde leeftijd is weer gedaald van 23,4 naar 22,3. Jonge spelers hebben hoogten en laagten. Voorlopig zijn we heel tevreden met de balans.”