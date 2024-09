Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe had het liever anders gezien: "Het doet pijn aan het hart"

Het stadiondossier van Club Brugge blijft maar aanslepen. Bij blauw-zwart willen ze enorm graag beginnen bouwen, maar zo'n 20 buurtbewoners gaan steeds in beroep.

Club Brugge hoopt al lang dat het de bouw van het nieuwe stadion eindelijk kan beginnen, maar het dossier blijft aanslepen. Ondertussen is het nieuwe seizoen begonnen, ook bijna in de Champions League.

En dus moet Club Brugge volgende week Borussia Dortmund ontvangen in het Jan Breydelstadion. Iets wat Club-voorzitter Bart Verhaeghe liever anders had gezien.

"Het doet pijn aan het hart", begint hij bij Het Nieuwsblad. "Tijdens de Champions League-loting in Monaco sprak ik het bestuur van Bayer Leverkusen. Weet je wat hun eerste vraag was? ‘Hoe zit het met het stadion?’ Echt waar, iedereen vraagt ernaar en hoopt mee."

"Die topclubs beseffen ook dat het hén ten goede kan komen. Wij verkopen spelers aan die clubs, pakweg Leipzig heeft dus ook baat bij onze vooruitgang", gaat de voorzitter verder.

Ondertussen blijven Club Brugge en Cercle Brugge wel gebruik maken van het Jan Breydelstadion, en dat kost ook geld. "Het is een sterfhuis, hè. Het stadion is op. Het wordt steeds moeilijker om aan alle voorwaarden te voldoen. We pompen er samen met de stad en met Cercle jaarlijks veel geld in. Miljoenen soms", besluit Verhaeghe.