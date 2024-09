Vandenbempt legt pijnpunt bij Rode Duivels bloot: "Voor het EK was iedereen jaloers, nu niet meer"

De sfeer rond de nationale ploeg is serieus omgeslagen. Het EK had een goedmaker moeten worden voor het mislukte WK, maar dat liep volledig in het honderd. Nu is ook aanvoerder Kevin De Bruyne niet meer gelukkig. En dat heeft veel te maken met grote beloften die niet brengen wat ze kunnen.

Voor het EK was iedereen jaloers op onze aanval en werden Jeremy Doku en Johan Bakayoko de hemel in geprezen. "En recent Julien Duranville. Razendsnel, een nachtmerrie voor iedere tegenstander, gewoon niet af te stoppen", schrijft Peter Vandenbempt in zijn column in Het Nieuwsblad.

Maar zo draaide het niet uit. "U mag het nagaan, de realiteit van het EK en de twee Nations League-wedstrijden is dat ze op een paar momenten na vooralsnog altìjd afgestopt worden. Doku in Duitsland zelfs door ene Oleksandr Tymchyk en in Lyon door Koundé met de hulp van Dembélé."

"Een klasbak die keer op keer gedisciplineerd terugverdedigde en toch aan de overkant het verschil maakte. Een te volgen voorbeeld. Bakayoko fladdert door het Philips Stadion, maar in het shirt van de Duivels is het allemaal bijzonder vrijblijvend."

Alle hoop is nu gevestigd op een nieuwe snelheidsduivel. "Duranville flitste drie keer voorbij een paar verkrampte Israëliërs en werd al sensationeel genoemd. Het is de hoogste tijd dat we met z'n allen de loftrompet even opbergen en de jeugd beoordelen op hun merites en niet op hun potentieel."

"Het zìjn onmiskenbaar (top)talenten, maar ze hebben op het hoogste niveau nog niets bewezen wat de hen aangemeten status rechtvaardigt. Het volstaat om even te vergelijken met - ik zeg maar wat - de Spaanse wingers om onze jongens internationaal wat beter in te schalen."