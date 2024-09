🎥 Voormalig JPL-prijsschutter viert met afgestoken broek voor supporters en geeft de opmerkelijke verklaring waarom

Bayer Leverkusen-spits Victor Boniface heeft uitgelegd waarom hij zijn broek naar beneden trok en danste nadat hij twee keer scoorde in de 4-1 overwinning van zijn team op Hoffenheim in de Bundesliga op zaterdag.

De Nigeriaan verdubbelde de voorsprong van Bayer Leverkusen in de 30e minuut en liet zijn broek zakken om zijn witte fietsbroekje te laten zien aan de zijlijn. De 23-jarige begon vervolgens te dansen voordat zijn teamgenoten meededen aan de viering.

Na de viering trok Boniface zijn broek weer omhoog. Over het bijzondere feest zei Boniface dat hij werd geïnspireerd door een TikTok-trend die populair is gemaakt door een Nigeriaanse influencer.

“Ik wil er niemand mee provoceren. Ik deed het alleen voor onze eigen fans,” vertelde Boniface aan Sky Germany via WELT. “Het is een TikTok-trend van een Nigeriaanse influencer, en hij is een grote influencer. Hij choreografeerde de dans en vroeg me of ik het kon doen. Ik zei: geen probleem.

“Ik had het al in de eerste twee wedstrijden willen doen, maar ik had toen nog geen doelpunt gescoord. En toen ik dat deed, was het tijd om mijn belofte na te komen.”

Of ze daar bij de Duitse FA hard mee gaan kunnen lachen, is nog maar de vraag. Bekijk hieronder de opvallende beelden.