Imke Courtois heeft wat te zeggen over Kevin De Bruyne na spraakmakend interview

Het interview van Kevin De Bruyne na de verloren wedstrijd van de Rode Duivels op bezoek bij Frankrijk (2-0) blijft beroeren. Ook Imke Courtois heeft zich nu uitgelaten over de zaak.

Kevin De Bruyne was zeer streng na de wedstrijd van de Rode Duivels in Frankrijk. Hij viel daarbij ook zijn eigen ploegmaats aan, omdat sommigen volgens hem niet hard genoeg zouden gewerkt hebben én er te weinig kwaliteit was.

Veel commotie over interview KDB

Imke Courtois bekeek het interview van KDB nog een tweede keer na alle commotie en kwam tot een enigszins verrassende conclusie. Daarbij zet ze de kapitein ook enigszins uit de wind.

"Ik vond het nogal dubbel. Zo schofferend vond ik het niet", aldus Courtois in De Zondag over de zaak. "Het is een ongeschreven wet dat je als kapitein altijd je spelers moet beschermen."

Aangevallen gevoeld door uitspraken Kevin De Bruyne

"Anderzijds hou ik wel van Kevins eerlijkheid. Ik heb graag dat de zaken benoemd worden en dat er niet omheen wordt gedraaid", is de gewezen Red Flame en huidig analist zeer duidelijk.

Courtois beseft dat Kevin De Bruyne de beste is bij de Rode Duivels, maar ze zou zich wel aangevallen gevoeld hebben als speler van de Rode Duivels door de uitspraken van Kevin De Bruyne.